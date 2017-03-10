В Казахстане продолжают снижаться цены на жилье
Астана, 10 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на новое жилья снизились на 0,4%, сообщает сегодня, 10 марта, Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.
По данным ведомства, цены на новое и благоустроенное жилье, которые показывали рост, хоть с перепадами, с 2010 по 2015 годы, снижаются с 2016 года.
При этом из общей картины выбиваются цены на перепродажу неблагоустроенного жилья, которые сохраняют незначительный, но рост.
Напомним, в 2016 году спад цен был более выраженным. Тогда в марте по сравнению с февралем цены на новое жилье снизились на 2,5%, на перепродажу благоустроенного — на 0,6%, неблагоустроенного — на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,3%.
Тогда портал о недвижимости kn. kz пояснял, что после введения режима свободного плавания курса тенге темпы падения цен на жилье увеличились почти в два раза, а долларовая цена сократилась почти на 10%.
«Ослабление тенге всегда связано со снижением платежеспособного спроса, в том числе и на рынке жилья — и продажи, и аренды», — отмечали авторы.
Добавим, что с платежеспособностью населения проблемы также сохраняются, что, возможно, объясняет удерживание ценовых позиций на рынке перепродаж неблагоустроенного жилья, которое заведомо дешевле первичного и благоустроенного. Ведущий казахстанский социолог Гульмира Илеуова в феврале 2017 года отметила «снижение уровня доходов населения и количества денег в экономике в целом», по причине которого люди «начали считать копейки».