Астана, 10 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на новое жилья снизились на 0,4%, сообщает сегодня, 10 марта, Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана.

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По данным ведомства, цены на новое и благоустроенное жилье, которые показывали рост, хоть с перепадами, с 2010 по 2015 годы, снижаются с 2016 года.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

При этом из общей картины выбиваются цены на перепродажу неблагоустроенного жилья, которые сохраняют незначительный, но рост.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

Напомним, в 2016 году спад цен был более выраженным. Тогда в марте по сравнению с февралем цены на новое жилье снизились на 2,5%, на перепродажу благоустроенного — на 0,6%, неблагоустроенного — на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала ниже на 0,3%.

Тогда портал о недвижимости kn. kz пояснял, что после введения режима свободного плавания курса тенге темпы падения цен на жилье увеличились почти в два раза, а долларовая цена сократилась почти на 10%.

«Ослабление тенге всегда связано со снижением платежеспособного спроса, в том числе и на рынке жилья — и продажи, и аренды», — отмечали авторы.

Добавим, что с платежеспособностью населения проблемы также сохраняются, что, возможно, объясняет удерживание ценовых позиций на рынке перепродаж неблагоустроенного жилья, которое заведомо дешевле первичного и благоустроенного. Ведущий казахстанский социолог Гульмира Илеуова в феврале 2017 года отметила «снижение уровня доходов населения и количества денег в экономике в целом», по причине которого люди «начали считать копейки».