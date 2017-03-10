Калининград, 10 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. В Калининградской области стартовал промышленный промысел рыбного деликатеса — балтийской проходной корюшки.

Афиша праздника корюшки в Калининградской области

«Промысел корюшки традиционно ведётся в марте, во время нерестовой миграции рыбы из моря. Этот вид рыбы не квотируется, поэтому отмечается рост интереса к ее промыслу», — сообщил журналистам руководитель агентства по рыболовству Калининградской области Андрей Михалевич.

Он уточнил, что в 2017 году наблюдается рекордное количество рыболовецких бригад, осуществляющих лов корюшки. Если в прошлые годы в среднем работало 50−70 бригад, то в этом году промышленную добычу корюшки будут вести 94 бригады из 42 рыбодобывающих организаций.

Первыми на путину вышли рыбаки одного из старейших рыболовецких колхозов области «Рыбак Балтики».

В 2016 году калининградские рыбаки добыли около 472 тонны корюшки.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что корюшка очень чувствительна к загрязнению воды. Например, весной 1985 года из-за выбросов целлюлозно-бумажных комбинатов в Литовской ССР корюшка в реку Неман практически не заходила. Она скопилась в заливе перед дельтой и отнерестилась там на песчаном грунте.

Ежегодно в феврале в Калининградской области проходит праздник корюшки.