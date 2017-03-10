Москва, 10 марта, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Москве в 2017 году планируется отремонтировать 25 километров трамвайных путей, сообщается на портале правительства города.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Летом будут отремонтированы пути на трех участках в центре столице, где курсируют трамваи более 10 маршрутов.

При укладке новых рельсов будут использовать шумопоглощающие технологии, что позволит сделать движение трамваев менее шумным.

Кроме того, в 2017 году в столице продолжится проект по обособлению трамвайных путей: на 24 улицах их отделят от остального транспорта.

Напомним, всего в Москве 417 км трамвайных путей. В 2016 году было отремонтировано 53,1 км. Всего с 2011 года в столице реконструировали 200 км трамвайных путей.