Пермь, 10 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Пермском крае при наихудшем развитии обстановки в зону подтопления могут попасть 110 населенных пунктов, в которых проживают 11 633 человека. На сегодняшний день основные показатели (водности рек, толщина льда, снегозапасы), характеризующие развитие паводковой ситуации в крае, либо близки, либо ниже среднемноголетних наблюдений. Уровень негативного воздействия паводка будет зависеть в основном от снегонакопления в марте и во многом от режима снеготаяния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

В ведомстве также отметили, что в ряде муниципалитетов, где повышенный риск наводнения, уже начались плановые работы. Создана группировка сил и средств Пермского края, привлекаемая для выполнения противопаводковых мероприятий, численностью 9375 человек и 2070 единиц техники.

В ближайшее время для предотвращения образования ледяных заторов проведут ледорезные работы на затороопасных участках реки Тулва (у села Барда) и реки Усьва (в поселке Мыс и поселке Бобровка Чусовского района) общей протяженностью 4,5 км. На это потратят 412 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета. В результате будет устранен риск возникновения ледовых заторов и обеспечена защита местного населения численностью 139 человек, проживающих в 46 домах. Планируется предотвратить ущерб населению и объектам инфраструктуры на сумму не менее 79 млн рублей.

В 2016 году в связи со сложной гидрологической обстановкой (из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и снега в 2015 году) паводковая ситуация развивалась по наихудшему сценарию. Пик паводка наблюдался в период с 18 по 21 апреля 2016 года. Было подтоплено 303 жилых дома и 1249 придомовых территорий в 15 муниципальных образованиях. В Чусовском районе километровый затор льда устранялся взрывными работами.