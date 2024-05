Москва, 10 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны Анатолий Сердюков выдвинут кандидатом в совет директоров компании «КамАЗ», сообщает пресс-служба предприятия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анатолий Сердюков

Список кандидатов утвержден советом директоров компании. Новый состав будет избран на годовом собрании акционеров «КамАЗ» 23 июня 2017 года.

Кроме Сердюкова в список вошли 11 человек, которые уже являются членами совета директоров, в том числе глава «Ростеха» Сергей Чемезов, бывший глава ВЭБа Владимир Дмитриев и премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Акционерами крупнейшего российского предприятия по производству грузовых автомобилей является госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (24,53%), немецкий Daimler (15%), KAMAZ International Management Co. (4,25%) и Decodelement Services Ltd (2,73%).

Ранее Сердюков был включен в список кандидатов в совет директоров единственного разработчика и производитель вертолетов в России — АО «Вертолеты России». Компания также входит в «Ростех».

Также правительство Российской Федерации выдвинуло печально известного бывшего министра обороны в совет директоров публичного акционерного общества (ПАО) «Объединенная авиастроительная корпорация».Напомним, Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 годы. Он стал фигурантом громкого уголовного дела о коррупции в министерстве обороны — так называемому «деле Оборонсервиса». По этому делу были осуждены ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ, однако, сам Сердюков, избежал наказания.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление ГВСУ СК России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан «защитником отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

После этого Сердюков стал работать в структурах «Ростеха», при этом СМИ указывали, что глава «Ростеха» — Сергей Чемезов находится в крайне напряженных отношениях с Сердюковым. Также бывший министр обороны стал председателем товарищества собственников жилья элитного жилого комплекса «Молочный-6» в Москве.