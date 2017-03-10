Пенза, 10 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В районе Пензы сейчас на притоках реки Суры повышение уровня воды не наблюдается, несмотря на то, что льда там уже нет. Единственное место, где лед еще до сих пор есть — возле села Чаадаевка, но он уже и там с промывами. В ближайшие дни погода особенно не изменится, все также будет господствовать антициклон, существенных осадков не предвидится. В городе снег тает более интенсивно, поэтому возможны локальные подтопления. Такой ближайший прогноз дала главный синоптик Пензенского областного гидрометцентра Валентина Неворотова, сообщает ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

На заседании противопаводковой комиссии в мэрии Пензы, начальник Сурского гидроузла Валерий Парамонов констатировал, что на сегодняшний день отметка в водохранилище равна 147, 37 при НПУ 150. Свободная емкость для приема талых вод составляет 235 млн кубометров воды.

«Приточность на сегодняшний день небольшая. На водохранилище лед, местами 43−45 см, в ближайшее время резких изменений в режиме работы пензенского водохранилища производить не будем. Но все зависит от складывающейся погоды. Сброс воды в пиковый период составит 500 кубометров в секунду», — отметил Валерий Парамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 17 февраля 2017 года глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышали средних многолетних значений.

В определённых метеорологических условиях, в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта в 15 районах области, 4967 дома, 14 097 жителей, 3,4 км линий электропередач и 3,5 км линий связи. Такие данные привел начальника Управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин на первом заседание межведомственной паводковой комиссии.

По словам чиновника, на сегодняшний день глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений, однако, в любое время ситуация может измениться.

С 1 марта сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы» приступили к круглосуточному наблюдению подъема воды на реках Сура и Пенза. В районах локальных подтоплений во время прохождения паводка будут организованы работы по отводу талых вод от жилых домов, спланирована откачка талых вод. Для проведения данных работ на предприятиях города планируется использовать водооткачивающую технику в количестве 53 единиц мотопомп и 25 единиц водооткачивающей техники.