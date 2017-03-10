Москва, 10 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведет 10 марта встречу с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят реализацию проектов по строительству газопровода «Турецкий поток» и первой турецкой атомной станции «Аккую».

Kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

В беседе лидеры стран затронут также весь комплекс вопросов российско-турецких отношений, при это акцент будет сделан на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей, уточняет пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обменяются мнениями, касающимися региональной проблематики. В частности, речь пойдет о перспективах дальнейшего взаимодействия Москвы и Анкары в борьбе с международным терроризмом и урегулировании сирийского кризиса.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву 9 марта. Он принял участие в экономическом совете для обсуждения вопросов торговли, туризма и строительства объектов атомной энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 10 марта также намечена встреча министра энергетики России Александра Новака с его турецким коллегой Бератом Альбайраком. Как отметил Альбайрак, на переговорах будет обсуждаться реализация проекта газопровода «Турецкий поток».

Министры энергетики двух стран уже провели неформальные переговоры на полях международной нефтегазовой конференции CERAWeek в Техасе. Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что помимо проекта «Турецкий поток» они обсудили также сооружение первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

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