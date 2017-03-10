Пекин, 10 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань прокомментировал недавнее ослабление национальной валюты КНР, а также рассказал журналистам о перспективах юаня на 2017 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«У нас нет сомнений в стабильности и надежности развития национальной экономики. На фоне устойчивого развития экономики КНР юаню по-прежнему ничто не грозит. Китай продолжит проводить умеренный курс реформ механизма расчета паритетного курса», — сообщил глава ЦБ КНР.

Отвечая на вопрос о резком ослаблении юаня в конце 2016 г., Чжоу Сяочуань подчеркнул, что власти КНР никогда не проводили и не собираются проводить девальвацию собственной валюты, а все «скачки» юаня вызваны внешними факторами, пишет «Жэньминь жибао».

«Резкому ослаблению юаня в ноябре-декабре 2016 г. способствовало множество внешних факторов, в том числе избрание Дональда Трампа на должность президента США», — отметил китайский банкир.

Несмотря на заявления главы ЦБ КНР, ряд европейских и американских экспертов полагает, что отток капитала из страны может привести к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом, юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро, по состоянию на февраль 2017 г. индекс потребительских цен (СРI) — главный показатель уровня инфляции — составил 0,8% в годовом эквиваленте.