Краснодар, 10 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Мостовском районе Краснодарского края планируют создать крупное семеноводческое предприятие. Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края, одна из ведущих компаний по селекции и производству семян заинтересовалась строительством завода по производству семян кукурузы на территории региона.

DorisDorfmeister Кукуруза

В процессе проработки проекта инвестору на выбор были предложены площадки в нескольких районах края. По мнению представителей компании, наиболее соответствующим требованиям является земельный участок на территории Мостовского района.

«Есть перспектива заключить многомиллиардный контракт по строительству в районе завода по производству семян кукурузы. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы этот проект был реализован. Для нас это важно. Сегодня у нас много импортной кукурузы. В отечественных семенах кукурузы заинтересован весь юг России», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В феврале 2017 года компанией-инвестором завершены геологические и геодезические изыскания данного участка, по итогам которых подтверждена возможность размещения на нем завода. Сейчас разрабатывается проект о подключении завода к инженерным и транспортным сетям. Определяются точки по межеванию земли.