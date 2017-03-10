Москва, 10 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Нефть Brent продолжает падение. В моменте котировки энергоносителя падали до уровня 51,59 — минимума с 1 декабря 2016 года. Прорыв важной поддержки технически открывает путь дальше вниз, аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Нефть

«Пессимистичный прогноз от EIA по мировому спросу на энергоноситель на 2017 год стал первым толчком к падению котировок. Дополнительным фактором давления выступили и данные по коммерческим запасам в США, отразившие рост до нового максимума за всю историю наблюдений. Естественным ответом на подобный негатив стало массовое закрытие позиций на покупку», — пояснила Рогова.

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«Текущие низкие уровни, конечно, привлекательны для покупок и восходящая коррекция возможна. Но в текущих условиях ее лучше рассматривать как повод для краткосрочных продаж Brent с целью на уровне 51,00. Тем более, что пока и страны ОПЕК не демонстрируют уверенного настроя на продление соглашения о сокращении добычи», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта мировые цены на нефть растут в начале последнего дня рабочей недели в рамках коррекции после снижения 9 марта. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,69% — до $52,55 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,79% — до $49,67.