Москва, 10 марта, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассчитывает, что закон об уголовной ответственности не только для авиадебоширов, но и для хулиганов, нарушающий порядок на всех видах транспорта, будет оперативно принят нижней палатой парламента и скоро вступит в силу, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Надеемся, что между вторым чтением и третьим чтением срок будет небольшой, и в скором времени этот закон вступит в силу», — сказал парламентарий перед пленарным заседанием.

Госдума во втором чтении обсудит законопроект, предполагающий уголовную ответственность для нарушителей порядка на транспорте.

«В чем отличие от первого чтения? Мы все-таки расширили — не только воздушные судна будут подпадать под этот закон, не только хулиганство на воздушных суднах, но и на всех транспортных средствах общего пользования. Это и поезда, это и морские, водные судна, это и метро и автобусы дальнего следования», — рассказал Крашенинников.

Кроме того, ко второму чтению также решили добавить статью, которая касается уже хулиганства вне соответствующего транспортного средства, продолжил депутат. «Речь идет и тех процессах, когда иногда забрасывают камнями, небезызвестная истории, связанные с лазерными указками, когда что-то еще происходит подобное. И когда, естественно, возможны жертвы и высокая общественная опасность», — пояснил парламентарий.