Москва, 10 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Рубль оказался под давлением. Пара USD/RUB открылась гэпом вверх. Ключевым фактором давления стали цены на нефть. Brent показала внушительное падение на фоне негативных прогнозов по перспективам мирового спроса, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«У пары USD/RUB на текущем этапе есть три фактора, способные оказать давление. Первый — это динамика цен на нефть. 10 марта выйдут данные по числу работающих буровых установок в США. Если вновь будет зафиксирован рост, падение нефти ускорится.

Доллар набирает силы. Рынок ждет повышения ставки ФРС США на заседании 15 марта. Если данные по рынку труда США в пятницу окажутся сильными, доллар получит дополнительный импульс для роста», — пояснила Рогова.

Кроме того, по её мнению, «есть возможность более мягкой риторики Банка России на заседании 24 марта. Последние данные по инфляции отразили снижение. И не исключено, что целевой уровень ЦБ 4% будет достигнут раньше конца 2017 года. Такая динамика позволяет регулятору пойти на снижение ставки раньше, чем предполагалось».

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«Таким образом, есть основания полагать, что пара USD/RUB продолжит рост с ближайшей целью на уровне 60,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта за доллар США давали 59,39 рубля (+2,1%). Евро стоит 62,74 рубля (+2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 10 марта составляют 58,83 рубля за американскую валюту и 61,99 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 57 и 29 копеек соответственно.