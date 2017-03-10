Пекин, 10 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора страны, по состоянию на 10 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,9123 юаней за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту еще на 2 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Укрепление китайской валюты произошло накануне завершения сессий ВСНП и ВК НПКСК. По мнению ряда китайских экспертов, юань продолжит укрепляться всю следующую неделю, пишет «Синьхуа».

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, колебания национальной валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

Главный финансовый регулятор страны поддерживает национальную валюту различными способами, в том числе прибегая к операциям обратного РЕПО. В конце июля 2016 г. Народный банк Китая разместил на межбанковском рынке более $4,49 млрд.

Ряд европейских и американских экспертов полагает, что отток капитала из страны может привести к резкому падению курса национальной валюты КНР до отметки 7,4−7,5 юаня за доллар. Таким образом, юань вновь вернется к показателям 20-летней давности, когда курс китайской валюты определялся не в ходе торгов, а зависел от жесткой привязки к доллару США. Власти КНР отказались от подобной практики в 2006 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 9 марта паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составляет 6,9125. Таким образом, главный финансовый регулятор страны ослабил национальную валюту еще на 93 базисных пункта, что составляет 0,13%.