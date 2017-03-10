Москва, 10 марта, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В России за неделю (28 февраля — 6 марта) индекс потребительских цен составил 100,0%, с начала марта — 100,0%, с начала года — 100,9% (март 2016 г.: в целом за месяц — 100,5%, с начала года — 102,1%). Предыдущую неделю (21−27 февраля) инфляция также оставалась нулевой, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За прошедшую неделю цены на масло сливочное, молоко, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, вермишель и водку выросли на 0,2−0,4%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 0,9%, яйца куриные и сахар-песок — на 0,8%, куры, масло подсолнечное, рис и пшено — на 0,2−0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились, при этом на лук и картофель они выросли на 1,8% и 1,4% соответственно. В то же время свежие помидоры и огурцы стали дешевле на 2,4% и 0,3% соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо — не изменились.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2017 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%. Центробанк РФ планирует к концу 2017 года достичь целевого значения в 4%. По итогам 2016 года инфляция составила рекордно низкое значение — 5,4%.