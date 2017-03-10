Москва, 10 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Тёплую погоду без осадков на предстоящие выходные — 11−12 марта — прогнозирует центр «Фобос».

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В ближайшие два дня температура воздуха составит +5…+7 градусов Цельсия. Синоптики отмечают, что такая погода характерна для апреля, а не для марта.

В Москве осадков не ожидается, но в области в субботу (11 марта) возможен небольшой дождь. В воскресенье (12 марта) прогноз по осадкам отрицательный как для области, так и для российской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд: к трём часам дня температура воздуха составила 9,7 градуса. Сотрудники «Фобоса» предупредили о необычайно тёплой погоде в Москве и Московской области. Тем не менее, вероятность новых температурных рекордов небольшая.

Как отмечают синоптики, весна в Москве и Подмосковье наступила раньше обычного.

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Напомним, в прошлом году 9 марта также стал самым тёплым днём с начала года.

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