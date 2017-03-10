Москва, 10 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Минэкономразвития в качестве меры по стимулированию самостоятельного накопления пенсии гражданами РФ обсуждается повышение или снижение ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

(сс) deluxtrade Счеты

По их данным, схему разработали Минфин и ЦБ РФ. Согласно расчетам, чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ, и наоборот. Если гражданин РФ не будет откладывать средства на пенсию, НДФЛ для него составит 15%, а если направлять на накопления 10% от зарплаты — ставка составит 10%.

Для тех, кто откладывает на пенсию 4% от заработной платы, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%. Представитель Минэкономразвития заявил изданию, что такой информации в ведомстве нет. В Минфине от комментариев отказались, в ЦБ РФ заявили, что готовы рассмотреть такую инициативу, однако она не поступала.

Издание отмечает, что расчеты направят первому зампреду правительства Игорю Шувалову, пока такие предложение Минэкономразвития в аппарат не поступали, сказал представитель Шувалова. Он отметил, что в правительстве продолжается обсуждение налоговой конструкции вместе со страховыми взносами.

В настоящее время весь уплаченный взнос в ПФР (22%) будет направляться в распределительную систему. Граждане РФ будут автоматически подключены к системе ИПК со взносом в 0% от зарплаты по умолчанию. Выйти из системы ИПК можно по личному заявлению.

У тех, кто не определится со взносом, он начнет расти на 1% в год, пока не достигнет 6% от зарплаты. Можно будет его уменьшать или увеличивать. Также в рамках предлагаемой Минфином и ЦБ новой модели добровольных пенсионных накоплений предусмотрено предоставление льгот для граждан по уплате НДФЛ (с процента отчислений) и работодателей — по страховым взносам.