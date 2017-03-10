Якутск, 10 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В прокуратуру Якутии и региональное отделение УФСБ России отправлена жалоба на действия компании «Алмазы Анабара» при проведении конкурсов по определению поставщика дизельного топлива для приисков «Маят» и «Молодо». Лидер комитета народного контроля Якутии и член общественной палаты Якутска Александр ЯКНК-Захаров (оригинал фамилии по паспорту — прим. ИА REGNUM )заподозрил нарушения при проведении закупок и просит правоохранительные органы провести необходимые проверки в этом направлении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Суммарная цена двух договоров, которые намерена заключить с поставщиками компания, составляет более 2 млрд рублей. Подозрения у общественника вызвало оговоренное в закупках условие иметь в наличии на момент проведения конкурса танкерный флот с малой осадкой класса река - море, в районе рек бассейна моря Лаптевых или Восточно-Сибирского моря.

«Принимая во внимание, что конкурс проводится в январе 2017-го, а поставка осуществляется в августе - октябре 2017-го, мы полагаем, что данное требование является необоснованным, ограничивает конкуренцию и является предпосылкой для коррупционных схем, позволяя участвовать в конкурсе крайне ограниченному кругу участников. Мы полагаем, что восемь месяцев - достаточный срок для перелокации судов любого класса из любой точки планеты», — говорится в отправленном УФСБ и прокуратуре обращении.

Якутский комитет народного контроля также просит проверить, имеются ли в наличии эти суда у победивших в конкурсах ООО «ПетроТрейд» и ОАО «Хатангский морской торговый порт».

«Мы имеем все основания полагать, что участники предоставили заведомо ложную информацию о наличии судов, без доказательств о стоянке со стороны того или иного порта, имеющего полномочия известить о действительном нахождении судна, стороны предоставили только фотографии», — доносят свою точку зрения до правоохранительных органов общественники.

Также вызывал подозрения слишком короткий срок с даты объявления конкурса до сдачи заявок: «Практически две недели, хотя в обычной практике крупные компании объявляют срок в среднем около месяца, позволяя известить и набрать достаточное количество участников для честной конкуренции, тем более для таких крупных закупок».

Как сообщало ИА REGNUM, «Алмазы Анабара» с июня 2016 года возглавляет бывший первый заместитель председателя правительства республики Павел Маринычев. Его назначение президентом компании вызвало сильное противостояние со стороны её сотрудников.

«Считаем, что при его назначении на «Алмазах Анабара» как на успешном предприятии будет поставлен крест. Какое-то время оно проработает по инерции, на ускорении, заданном нашим руководством, но вскоре непременно загнется», — писали тогда работники компании в письме президенту АЛРОСА Андрею Жаркову, угрожая уволиться, если Маринычев возглавит «Алмазы Анабара».

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Ранее предприятием руководил Матвей Евсеев, создавший его с нуля. АО «Алмазы Анабара» добывает алмазы на семи россыпях: Моргогор, Исток, Холомолох, Эбелях, Гусиное, Ручей 41 и Курунг-Юрях. В 2015 году компания добыла 5,273 млн карат. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2016 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 2,7 млрд рублей.