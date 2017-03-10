Вашингтон, 10 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Американский телевизионный канал HBO объявил дату премьеры очередного, седьмого по счету сезона популярного фэнтези-сериала «Игра престолов» (Game of Thrones). Ролик, в котором звучат реплики главных героев, а в конце появляются цифры «7−16», опубликован на сайте канала.

Логотип Игра Престолов

Кроме того, на своей странице в Facebook HBO демонстрировал ролик, в котором ледяной куб тает от пламени, обнажая табличку с числами «07−16−17». Таким образом, первый эпизод седьмого сезона поклонники шоу смогут увидеть 16 июля этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года на портале IMDb рядом с перечнем эпизодов седьмого сезона появлялась дата 25 июня, однако позже надпись была удалена. При этом предыдущие сезоны шоу всегда выходили в апреле, включая первые серии 2011 года.

Актер Лиам Каннингем, сыгравший в сериале Давоса Сиворта, ранее уже заявлял о том, что очередные серии фэнтези-саги выйдут лишь в июле. Он также сообщил, что новый эпизод будет включать только семь эпизодов. Съемки же последнего, восьмого сезона начнутся в сентябре этого года.

Причиной переноса премьеры новых серий послужило смещение сроков съемок. Дело в том, что действие фильма происходит в Вестеросе и северных районах континента, где наступает зима.

В основу сериала «Игра престолов» легли романы Джорджа Мартина, объединенные в цикл «Песнь Льда и Огня». Создателями выступили Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Съемки происходят на территории нескольких стран — Великобритании (в том числе Северной Ирландии), Мальты, Хорватии, Исландии, Марокко.

Читайте также: В Сети пошутили по поводу низкорослых охранников Момо из «Игры престолов»