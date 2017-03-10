Москва, 10 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. 9 марта Brent в моменте отметила минимум на 51,59. Позже котировки отыграли часть потерь, вернувшись в район уровня 52,60. Но вероятность дальнейшего падения сохраняется, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, в США коммерческие запасы на новых исторических максимумах. Во-вторых, прогнозы по мировому спросу от EIA предполагают его снижение, что будет затягивать процесс ребалансировки рынка. В-третьих, ОПЕК не демонстрирует уверенности относительно продления соглашения о сокращении объемов добычи», — пояснила Рогова.

«Таким образом, нефть марки Brent может возобновить снижение к уровню 51,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта мировые цены на нефть растут в начале последнего дня рабочей недели в рамках коррекции после снижения 9 марта. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,69% — до $52,55 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,79% — до $49,67.