Саратов, 10 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор владельцу катера Олегу Филину, обвиняемому в нарушении правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 268 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также суд взыскал с подсудимого 1,5 млн рублей в счет компенсации вреда родным погибшего 68-летнего мужчины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратура региона.

Slider-boat.ru Катер Слайдер-210

Прокуратурой города Энгельса поддержано в суде государственное обвинение по уголовному делу жителя Саратова Филина Олега, 1978 года рождения. Судом установлено, что днем 3 сентября 2016 года Филин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным скоростным катером «Слайдер 210» и двигался по притоку реки Волга.

Около острова Комарова Грива Филин, нарушив правила безопасности движения, не избрав безопасный скоростной режим, допустил наезд на резиновую лодку, в которой находился 68-летний житель Саратова Александр.

В результате данного происшествия Александр получил множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался в тот же день в медицинском учреждении.