Южно-Сахалинск, 10 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в поставке и сбыте наркотиков, сообщает 10 марта сайт УМВД России по Сахалинской области.

(сс) George Hodan Арест

В результате произведенных мероприятий подозреваемый был задержан с поличным, в момент продажи дозы наркотика одному из граждан. У него была найдена пластиковая банка с гашишным маслом, массой около 23 грамма.

Впоследствии в его квартире, после обыска, были обнаружены еще три шприца с этим же маслом массой более 31 грамма. Затем полиции удалось установить местоположение тайника, в котором полицейские обнаружили основную партию хранимого преступников наркотика.

Всего наркотического средства у подозреваемого изъято массой около 300 грамм, по некоторым оценкам стоимость данной партии наркотика на черном рынке составляет около 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее, 21 февраля, на Сахалине был задержан приезжий из Кемеровской области, который планировал сбывать в регионе синтетические наркотические средства через так называемые «закладки». У него было обнаружено около 30 тайников, в которых располагалось около 50 граммов наркотиков, а затем, в его квартире было найдено более двух килограммов синтетического наркотического средства высокой концентрации, которой, по оценкам специалистов, хватило бы на реализацию более 1 тысяч доз, по их оценкам, стоимость партии оценивалась в 11 миллионов рублей.