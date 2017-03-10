«Рубль теряет основательность»
Москва, 10 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Рубль падает вслед за нефтью. Котировки USD/RUB отметили локальный максимум на 59,41. В целом, у рубля также немного оснований для возобновления роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Нефть имеет шансы на снижение, что будет давить на рубль. Равно как и давление будет оказывать укрепление доллара на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США уже 15 марта», — пояснила Рогова.
«Кроме того, снижение ценового давления в РФ может привести к тому, что Банк России будет демонстрировать более мягкий настрой и раньше пойдет на смягчение монетарной политики. Поэтому пара USD/RUB может продолжить рост в район уровня 59,60 — 60,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта, за доллар США давали 59,39 рубля (+2,1%). Евро стоит 62,74 рубля (+2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 10 марта составляют 58,83 рубля за американскую валюту и 61,99 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 57 и 29 копеек соответственно.