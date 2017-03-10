Москва, 10 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Рубль падает вслед за нефтью. Котировки USD/RUB отметили локальный максимум на 59,41. В целом, у рубля также немного оснований для возобновления роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть имеет шансы на снижение, что будет давить на рубль. Равно как и давление будет оказывать укрепление доллара на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США уже 15 марта», — пояснила Рогова.

«Кроме того, снижение ценового давления в РФ может привести к тому, что Банк России будет демонстрировать более мягкий настрой и раньше пойдет на смягчение монетарной политики. Поэтому пара USD/RUB может продолжить рост в район уровня 59,60 — 60,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта, за доллар США давали 59,39 рубля (+2,1%). Евро стоит 62,74 рубля (+2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 10 марта составляют 58,83 рубля за американскую валюту и 61,99 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 57 и 29 копеек соответственно.