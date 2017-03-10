Скриншот с видео Тереза Мей расхохоталась на слушаниях в палате общин Тереза Мей расхохоталась

Лондон, 10 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отреагировала на обвинительную речь главы Лейбористской партии Джереми Корбина о «полюбовной сделке» с руководством графства Суррей бурным смехом. Соответствующая запись размещена на сайте YouTube.

Тереза Мэй расхохоталась на слушаниях в палате общин. В комментариях к видео сообщается:

«Необычный смех Терезы Мэй в палате общин стал предметом спекуляций в социальных сетях и насмешек».

Смеясь, политик запрокинула голову, в связи с чем некоторые пользователи соцсетей сочли смех демоническим.

Напомним, графство Суррей находится в южной Англии и является одним из так называемых «Домашних графств».

Читайте также: Палата лордов разочаровала Терезу Мэй — голосованием по Brexit

Читайте ранее в этом сюжете: The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»