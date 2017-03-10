Москва, 10 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Торги по нефти 9 марта закрылись снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 1,24%, до $52,44. За три дня нефть подешевела на 6,2%. В ходе американских торгов цена снижалась до отметки $51,48 за баррель. Терпение покупателей лопнуло из-за еженедельных увеличений запасов сырой нефти и числа нефтяных буровых установок в США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

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8 марта на данных от Минэнерго США был пройден уровень $54,90. 9 марта продавцы прорвали уровень поддержки 52,85. Теперь они нацелились на отметку 50 долларов. Через этот уровень проходит трендовая линия.

Продвижение к нему будет непростым, поскольку цена скорректировалась на 38% от восходящего движения с $43,54 до $58,35, и почти на 23% ($51) — от роста с $27,08 до $58,35.

Сегодня, 10 марта, внимание участников рынка будет приковано к отчету по американскому рынку занятости. В связи с этим в вечернее время ожидается разнонаправленная динамика по нефти и рублёвым парам.

Если отчет по новым рабочим местам в США окажется лучше ожиданий, нефть подешевеет до $51 на фоне укрепления доллара США. При слабом отчёте стоит ожидать коррекционного движения до $53,42/50.