Москва, 10 марта, 2017, 08:22 — ИА Регнум. После выходного дня, связанного с международным женским праздником, торги на Мосбирже открылись резким ростом по доллару и евро. Ослабление российской валюты произошло на фоне дешевеющей нефти, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Рубль сначала отыграл её 5%-ное падение за 8 марта, затем 4% — на торгах в Европе.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

Цена на нефть сорта Brent впервые с 1 декабря 2016 года опустилась ниже $52 долларов за баррель. В ходе американских торгов цена снижалась до отметки $51,48 за баррель. Терпение покупателей лопнуло из-за еженедельного роста запасов сырой нефти и числа нефтяных буровых установок в США.

После падения стоимости Brent ниже $54,90 спекулянты перестали ставить на укрепление рубля и стали играть против него. На часовом графике хорошо видно, что, когда цена на нефть упала ниже 52,85, курс доллара на объеме пробил сопротивление 59,00 руб., курс евро — зону 62,13 — 62,20 руб. Выше этих уровней у продавцов валюты сработали защитные стопы. Торговый объём в парах доллар/рубль составил $6,0 млрд (+106,9%), евро/рубль — 461,7 млн евро (+99,6%).

Единственное что бросается в глаза, что при 9%-ном снижении нефтяных котировок рубль подешевел к доллару лишь на 2%. Видимо, не все трейдеры готовы отвернуться от российской валюты. На это есть причина. По Brent трендовая линия проходит через уровень $50. Только пробой этого уровня станет сигналом к агрессивным продажам нефтяных фьючерсов и рубля. Пара доллар/рубль достигла трендовой линии вчера.

10 марта баррель Brent стоит $52,42. При дальнейшем снижении цен на нефть курс доллара может продвинуться вверх до 59,70 руб. По евро ближайшая цель 63,34 руб.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к отчету по американскому рынку занятости. В связи с этим в вечернее время ожидается разнонаправленная динамика по нефти и рублёвым парам.