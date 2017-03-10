Сеул, 10 марта, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Южной Кореи после утверждение импичмента президента страны Пак Кын Хе приведены в состояние повышенной готовности, сообщает Yonhap со ссылкой на военного чиновника.

Laurent Nautilus Армия РК

По данным агентства, всем военнослужащим приказано усилить мониторинг и быть в состоянии готовности из-за возможной реакции Северной Кореи на импичмент. Такое распоряжение поступило от Министерства национальной обороны и Объединённого комитета начальников штабов.

Пока какой-либо необычной реакции со стороны Пхеньяна на события в Сеуле не было. Также не было провокаций.

Ранее Конституционный суд Южной Кореи голосами всех восьми судей утвердил импичмент Пак Кын Хе. Теперь она окончательно отстранена от дел.

Выборы нового главы государства должны пройти в ближайшие 60 дней. Если бы не произошло импичмента Пак Кын Хе, очередные выборы состоялись бы в декабре 2017 года.

Напомним, в прошлом году в Южной Корее разгорелся скандал вокруг фигуры первой женщин-президента республики Пак Кын Хе. Она обвиняется в коррупционном сговоре со своей подругой Цой Сун Силь.

Скандал вызвал крупнейший политический кризис в Южной Корее за последние десятилетия и расследования в отношении руководства крупнейших корпораций страны, в том числе Samsung.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, после чего президент была частично отстранена от управления страной. В настоящее время обязанности президента исполняет премьер-министр республики Хван Геан.