Владивосток, 10 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Ученые из КНР обнаружили в лесах, примыкающих к приморскому национальному парку «Земля леопарда», дикую кошку с большим животом. Это обстоятельство вызвало восторг специалистов, который, однако, был недолгим — леопард оказался не беременной самкой, а весьма упитанным самцом, сообщает 10 марта пресс-служба национального парка.

Colin Hines Дальневосточный леопард

Снимки «беременного» леопарда китайским зоологам удалось сделать с помощью фотоловушек на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Они посчитали, что в этом районе поселилась самка, которая в скором времени произведет на свет потомство.

Когда же рисунок пятен на шкуре леопарда сравнили со снимками в базе данных, оказалось, что в объектив фотокамеры попал самец. Специалисты «Земли леопарда» ранее присвоили этой особи номер Leo 91M.

Как пояснила Екатерина Блидченко, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных, толстый леопард, по-видимому, был сфотографирован сразу же после плотной трапезы. Особенность пищеварения таких хищников заключается в том, что за один прием они могут съесть порцию, вес которой достигает 20% от их собственного.

«Благодаря этому такие крупные кошки, как леопард и тигр, легко переносят длительные интервалы времени между охотами, оставаясь сытыми. Учитывая размер живота данного самца, можно предположить, что голодать он не будет как минимум неделю», — отмечает специалист.

Российские ученые заявили также, что сделанный китайскими коллегами снимок говорит об эффективности природоохранных мер, предпринимаемых и российской, и китайской стороной.

По словам начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Анны Виткаловой, популяция леопардов на территории парка растет, и дикие кошки уходят в китайские леса. Следовательно, усилия по их сохранению не проходят даром. По оценкам ученых, на сегодняшний день в мире насчитывается около 80 дальневосточных леопардов и около 540 амурских тигров.

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