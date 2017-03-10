ЛНР: Украина за сутки 8 раз нарушила «режим тишины»
Луганск, 10 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляло 8 раз позиции вооруженных сил Луганской народной республики за прошедшие сутки, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Согласно сообщению, обстрелы производились из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, СПГ (станковых противотанковых гранатометов), АГС (автоматических станковых гранатометов) и стрелкового оружия.
Под обстрел попали села Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Красный Лиман, Пришиб, районы пгт Фрунзе.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно Минским соглашениям, в регионе установлен «режим тишины» и перемирие. Однако киевские силовики постоянно нарушают условия перемирия.
Минские соглашения — 2 были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и ДНР и ЛНР по соглашению с «нормандской четверкой», состоящей из Германии, Франции, России и Украины.
Целью Минских соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины и начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса.