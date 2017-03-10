Луганск, 10 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. ВСУ обстреляло 8 раз позиции вооруженных сил Луганской народной республики за прошедшие сутки, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Согласно сообщению, обстрелы производились из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, СПГ (станковых противотанковых гранатометов), АГС (автоматических станковых гранатометов) и стрелкового оружия.

Под обстрел попали села Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Красный Лиман, Пришиб, районы пгт Фрунзе.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Минским соглашениям, в регионе установлен «режим тишины» и перемирие. Однако киевские силовики постоянно нарушают условия перемирия.

Минские соглашения — 2 были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и ДНР и ЛНР по соглашению с «нормандской четверкой», состоящей из Германии, Франции, России и Украины.

Целью Минских соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины и начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса.