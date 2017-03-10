Лос-Анджелес, США, 10 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Экс-губернатор штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер в 2018 году может попытаться стать сенатором Конгресса США, пишет газета Politico со ссылкой на источники, связанные с Республиканской партией.

Georges Biard Арнольд Шварценеггер

Баллотироваться он намерен на выборах в верхнюю палату Конгресса — Сенат. Его соперником от штата станет сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн, которой в 2018 году исполнится 85 лет.

По данным издания, актер австрийского происхождения может выдвинуться как независимый кандидат, несмотря на то, что ранее поддерживал Республиканскую партию. Официальный представитель актера Даниэла Кетчелл не исключил, что такие планы у Шварценеггера могут появиться.

Кетчелл подчеркнул, что бывший губернатор намерен в первую очередь противодействовать изменению границ избирательных округов перед выборами. «Мы не исключаем никаких вариантов для достижения этой цели», — сказал представитель актера.

В качестве политической платформы Шварценеггер предложит тезисы, прямо противоположные курсу действующего президента США Дональда Трампа, пишет издание.

Ранее Шварценеггер ответил на замечания избранного президента США Дональда Трампа, иронически прокомментировавшего низкие рейтинги шоу, ведущим которого стал известный актер. Шварценеггер процитировал инаугурационную речь 16-го президента США Авраама Линкольна и призвал избранного президента совместно работать на благо своей страны.

«Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы», — процитировал актер слова Линкольна, извинившись за акцент.

От себя лично Шварценеггер добавил, что выборы президента США состоялись, а вместе с ними окончены и предвыборные противостояния между кандидатами и их сторонниками.

Напомним, 6 января Дональд Трамп, бывший ранее ведущим благотворительной передачи «Ученик знаменитости», прокомментировал рейтинг передачи после ее возобновления со Шварценеггером в качестве ведущего. Республиканец отметил, что наголову разбил голливудскую звезду, поскольку рейтинги передачи при нем были гораздо выше.