Москва, 10 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. О создании совместного российско-турецкого инвестиционного фонда Российский фонд прямых инвестиций публично объявит сегодня, 10 марта, сообщили в пресс-службе РФПИ.

sharonang Турецкие помидоры

Уточняется, что структура создана совместно с Суверенным фондом Турции. Объём средств составляет один миллиард долларов.

Анонсирование создания фонда должно произойти во время встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, договорённость о создании такого фонда была достигнута в 2016 году.

В октябре 2016 года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что как Москва, так и Анкара внесут в фонд по 500 миллионов долларов. Если возникнет такая необходимость, размер вклада с каждой стороны может быть увеличен.

«Надеюсь, что будут сняты барьеры на пути экспорта в Россию наших овощей и фруктов», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Эрдогана состоится в Москве 10 марта. Главы государств обсудят ряд важных вопросов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган обсудят строительство АЭС и газопровода «Турецкий поток»