Петропавловск-Камчатский, 10 марта, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества размером 40 млн рублей, сообщает 10 марта сайт Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Следователи установили, что в 2015 году администрация Тигильского района заключила с организацией ООО «Мильмар» договор на долевое строительство домов. Строительство должно было осуществляться в рамках программы обеспечения доступным жильем жителей село Тигиль, реализация программы была запланировано на 2014−2016 годы. Согласно контракту, строительная компания обязалась построить один из многоквартирных домов группы.

Власти перечислили на расчетный счет фирмы более 40 миллионов рублей. Впоследствии один из руководителей ООО «Мильмар» незаконно присвоил себе 6 млн рублей из этой суммы. Кроме этого, строительная организация не выполнила условия и не сдала дом вовремя, согласно контракту. По сообщениям СМИ, на месте строительства сейчас вбиты только сваи и установлен каркас.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Следователи с целью установления обстоятельств произошедшего, проводят необходимые мероприятия, выясняют, кто из граждан был причастен к совершению преступления.

Камчатский край отметился в 2015 году тем, что был одним из немногих регионов России, где не было случаев мошенничества в сфере долевого строительства. Но в 2016 году таких случаев произошло два, в ноябре 2016 года обманутые дольщики требовали банкротства застройщика, они заключили с ним договор на долевое строительство 60-квартирного дома, а ранее граждан обманула организация, обязавшаяся строить таунхаусы.