Новосибирск, 10 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум. 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступят в 2017 году на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом, как передает RT, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов при посещении Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

poter.simon Самолет Су-34

«Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год, — сказал заместитель министра обороны России. — В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34».

Борисов добавил, что Минобороны РФ и Новосибирский авиазавод уже согласовали график поставки воздушных судов.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что в 2017 г. воинские части и соединения округа получат более 1500 образцов новейшего вооружения и военной техники.

В частности, авиационные части ВВС и ПВО получат истребители Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и армейская авиация — истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.