Владивосток, 10 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Глава Минприроды РФ Сергей Донской оценил как неэффективную подготовку Приморского края к пожароопасному периоду и потребовал от губернатора Владимира Миклушевского взять ситуацию под личный контроль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

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В телеграмме, направленной министром природных ресурсов и экологии в адрес главы Приморья, говорится, что подготовка к пожароопасному периоду на территории субъекта ведётся неэффективно, на низком уровне находится и организация мероприятий по предупреждению, мониторингу и тушению лесных пожаров.

Сергей Донской потребовал принять исчерпывающие меры по соблюдению запрета на пал сухой травы и выполнению профилактических мероприятий на территориях, которые прилегают к лесам.

Кроме этого глава Минприроды России дал указание Владимиру Миклушевскому в срочном порядке обеспечить должный уровень готовности сил и средств пожаротушения, чтобы своевременно выявлять и ликвидировать пожары.

По данным федерального министерства, только за март на территории Приморского края было зарегистрировано три лесных пожара на площади в 64 гектара, хотя в регионе всё ещё стоят отрицательные среднесуточные температуры.

Специалисты Росгидромета прогнозируют наступление высокой пожарной опасности в отдельных районах Приморья, Амурской области, Еврейской автономии и на юго-востоке Сибирского ФО на вторую половину апреля.

Тем временем администрация Приморского края сегодня, 10 марта, отрапортовала, что все лесные пожары ликвидируются оперативно и дальнейшее распространение огня не допускается. В региональном департаменте лесного хозяйства добавили, что за минувшие сутки пожарные 141 раз выезжали на тушение палов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый лесной пожар в 2017 году был зарегистрирован в Приморье в начале марта. По сообщению Сибирского регионального центра МЧС, которое было опубликовано 5 марта, тайга на площади в 26 гектаров горела в Тернейском районе, в 13-ти километрах от села Малая Кема. Спасатели утверждали, что в течение нескольких дней муниципальные власти не принимали каких-либо мер, чтобы потушить лесной пожар.