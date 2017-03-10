Москва, 10 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встретившийся в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, получил от него в подарок книгу Иосифа Флавия, изданную в Италии в 1526 году. Об этом сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

Экспонат музея, Тель Авив Иосиф Флавий, «Иудейская война» (1559)

Речь идет о труде еврейского историка и военачальника под названием «Иудейская война». В книге Флавий излагает историю еврейского народа, в частности, события I века нашей эры, когда жители Иудеи восстали против владычества римлян.

Отмечается, что Нетаньяху распорядился передать раритет Национальной библиотеке Израиля. В беседе с журналистами он признался, что удивлен таким подарком.

По его словам, эта книга, напечатанная вскоре после изобретения печатного станка, крайне важна как часть исторического наследия еврейского народа.

Напомним, осенью 2015 года Владимир Путин преподнес в подарок Биньямину Нетаньяху другой исторический документ — письмо одного из основателей Израиля, первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. Письмо, которое ранее было приобретено российским правительством на аукционе, Нетаньяху поместил в своем кабинете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Кремле состоялась краткая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В беседе стороны затронули следующие темы: ситуацию на Ближнем Востоке в целом, обстановку в Сирийской Арабской Республике в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму, а также основные аспекты российско-израильского сотрудничества.

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