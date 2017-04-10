Астрахань, 10 марта, 2017, 07:58 — ИА Регнум. В Астрахани приостановлена работа злополучно гостиницы, в которой погибла целая семья. Решение о временном закрытии средства размещения было принято накануне, 9 марта, Ленинским районным судом областного центра. Как сообщало ИА REGNUM, на этом настаивала региональная прокуратура после проведенной проверки.

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Как пояснила представитель суда Юлия Свитина, эксплуатация гостиницы приостановлена до принятия судом решения по существу гражданского дела.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы свидетелей — родственников, знакомых. Накануне, по информации регионального СКР, дознаватели допросили сотрудников предприятия, ответственного за эксплуатацию газового оборудования в гостинице — ОАО «Газсервис», пишет газета «Волга».

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в гостинице «Кристалл» на улице Вокзальной в Ленинском районе Астрахани разыгралась 8 марта. В одном из номеров администратор обнаружил тела трех постояльцев.

Как выяснилось, семейная пара с ребёнком сняла номер вечером 7 марта. В Астрахани жители села Мумра Ирянинского района приехали, чтобы отдохнуть на праздник.

По предварительным данным, смерть постояльцев наступила от отравления угарным газом. Проведенная прокуратурой проверка показала, что в некоторых номерах не было тяги в водонагревающих газовых котлах, из-за чего продукты горения попали в воздух. В тот же день следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Есть и первые задержанные — директор гостевого дома.