Киев, 10 марта, 2017, 07:49 — ИА Регнум. На Украине «дочка» ПАО «Сбербанк России» не будет обслуживать физических и юридических лиц на основании документов, выданных властями Донецкой и Луганской народных республик, говорится в сообщении пресс-службы дочернего предприятия.

Dan-news.info Паспорта ДНР

Согласно сообщению кредитной организации, банк не обслуживал, не обслуживает и не намерен обслуживать на основании документов, выданных на «неподконтрольных украинской власти территориях». Также банк не будет осуществлять финансовых операций в Донбассе.

Поясняется, что Сбербанк является украинским коммерческим банком, который действует на основании лицензии Национального банка Украины. Таким образом, банк неукоснительно «соблюдает нормы украинского законодательства» и в соответствии с его требованиями будет обслуживать клиентов исключительно на основании документов, идентифицирующих их в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Отделения Сбербанка на Украине работают в штатном режиме, полностью выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами с соблюдением норм национального и международного права.

Сразу же после появления сообщения о том, что Сбербанк стал обслуживать клиентов по паспортам ДНР и ЛНР, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков истерически потребовал ввести санкции против отделений Сбербанка на Украине (принадлежат организации Sberbank Europe AG — дочерней структуре Сбербанка).

НБУ заявил о возможных санкциях против Сбербанка, если подтвердится информация об обслуживании на территории России клиентов с документами, выданными Донецкой и Луганской народными республиками.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила, что приступила к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан республик Донбасса.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 18 февраля этого года подписал указ, согласно которому все документы, выданные властями ДНР и ЛНР, являются действительными на территории России. Речь идет не только о паспортах республик Донбасса, но также автономерах, документах об образовании и так далее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что данная мера введена исключительно из гуманитарных соображений. Действовать она будет до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, отметил глава МИД России.