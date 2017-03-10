Монреаль, Канада, 10 марта, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Speak Up!» для тех, кто хочет уведомить о допинговых нарушениях, запущено Всемирным антидопинговым агентством, сообщили в пресс-службе WADA.

(сс) CWitte Допинг

Приложение функционирует с 9 марта. Его можно скачать на гаджеты, на которых установлены операционные системы IOS или Android.

Программой легко может воспользоваться любой человек, который узнал о нарушении допинговых правил и решил донести информацию до WADA. В агентстве отметили, что это нововведение повысит раскрываемость допинговых нарушений.

Комментируя нововведение, гендиректор WADA Оливье Ниггли отметил, что осведомители принесли пользу в расследованиях.

«Эта новая платформа является одной из нескольких мер, которые принимаются для повышения потенциала агентства в области разведки и расследований под независимым руководством директора Гюнтера Янгера», — отметил он.

Агентство подчёркивает, что осведомитель и информатор — это не одно и то же, поскольку первые постоянно сотрудничают с WADA, а информатором может стать любой, кто обнаружил нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта антидопинговое агентство обнародовало информацию о затратах в размере $3,7 млн на расследование ситуации с допингом в России. Деньги были израсходованы на расследования комиссий под руководством Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.

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