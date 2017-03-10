Киев, 10 марта, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Следователи с Украины, которые занимаются делом бывшего президента страны Виктора Януковича, не планируют проводить допрос беглого политика на территории Российской Федерации. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко в эфире «112 Украина».

Wilson Dias Виктор Фёдорович Янукович

«Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом, — заявил он. — Только так. Никаких допросов в присутствии представителей ГПУ не будет».

Кравченко подчеркнул, что властям РФ стоит выдать Януковича на родину вместо того, чтобы организовывать его допрос на территории страны.

«Он подозреваемый, и, в соответствии с постановлением следственного судьи, он должен быть задержан и доставлен в суд, — говорит прокурор. — РФ заявляет, что она готова допросить подозреваемого Януковича. Она не заявлять об этом (должна), а делать уже 4 месяца назад. Если готова, пусть выполняет запрос».

При этом Кравченко напомнил, что на территории России допрашивать подозреваемого могут только российские правоохранительные органы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Генпрокуратура РФ согласилась организовать допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в присутствии украинских следователей.

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