Киев, 10 марта, 2017, 07:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки один украинский военный травмирован, пятеро — ранены, сообщает пресс-служба «Штаба АТО» на своей странице в Facebook.

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Согласно сообщению украинских силовиков, за 9 марта были обстреляны следующие населенные пункты: Красногоровка, Новотроицкое, Водяное, Марьинка, Павлополь, Богдановка, Лебединское, Старогнатовка, Тарамчук, Новогригорьевск, Широкино, Чермалик, Гнутово, Талаковка.

На луганском направлении, по заявлению украинской стороны, обстреливались Крымское, Новоалександровка, Попасная, Новозвановка, Станица Луганская.

Напомним, что Минское соглашение предусматривает полное прекращение огня обеими сторонами, отвод тяжелой военной техники от линии фронта и начало диалога между конфликтующими сторонами.

Киев регулярно нарушает «режим тишины», о чем неоднократно сообщали представители вооруженных сил ДНР и ЛНР. Так, по заявлению Луганской народной республики, украинские силовики уже не раз срывали отвод техники в Станице Луганской.