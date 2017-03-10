Радио REGNUM: первый выпуск за 10 марта
Москва, 10 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия передала Международному суду ООН 800-страничный доклад по Донбассу;
- Лавров считает, что власти Украины должны прекратить блокаду Донбасса;
- ЕС продлит санкции против 146 граждан РФ и Украины на полгода;
- «Белоруссия дошла до персонального выпада в адрес премьер-министра РФ»;
- Молдавия объявила бойкот России;
- Экс-губернатор Юты согласился стать послом США в Москве;
- Владимир Путин отправил в отставку генералов МВД, СКР и ФСИН;
- «СР» предложила КПРФ и ЛДПР единых кандидатов в губернаторы 14 регионов;
- Обнародован экологический рейтинг регионов России.
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