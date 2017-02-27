Рубцовск, Алтайский край, 10 марта, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Падение бетонной плиты, смертельно травмировавшей рубцовчанку, спровоцировано самовольным обустройством балкона. Перепланировка квартиры под магазин, открывшийся на первом этаже жилого дома 1951 года постройки, тоже сыграла определенную роль. Таково предварительное заключение Госинспекции Алтайского края, специалисты которой исследовали место трагедии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vrubcovske.ru Рубцовчанку убило обрушившейся бетонной плитой

В ходе визуального осмотра было установлено, что крепления обрушившихся декоративных фасадных плит, со временем проржавели и стали хрупкими.

«Плитка при строительстве дома крепилась к кирпичной кладке с нарушением проектного решения. Устройство балкона и его остекление произведено собственником квартиры самовольно, без разрешения на перепланировку и создало дополнительную нагрузку на старую кладку дома. Проведение ремонтно-монтажных работ при устройстве балкона, в частности замена пола, могло повлиять на крепление плит, которые находились непосредственно под балконом и впоследствии обрушились на посетительницу магазина», — пояснили инспекторы.

Они также подчеркнули, что устройство помещения самого магазина и эксплуатация его входного узла также могли привести к подвижкам старой кладки и архитектурно-декоративных элементов фасада дома.

По словам руководителя Государственной инспекции Алтайского края Андрея Степанова, в службу государственного жилищного надзора Госинспекции края в течение 2016 года жильцы дома №9 по ул. Калинина в г. Рубцовске с жалобами на работу управляющей компании ООО «УК «Централь» по содержанию дома не обращались, тем не менее, действующее жилищное законодательство обязывает собственников жилых помещений в многоэтажном доме осуществлять общественный контроль за деятельностью управляющей организации и использованием общедомовой собственности самими жильцами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 февраля 2017 года обрушившаяся бетонная плита упала на 51-летнюю женщину, выходившую из магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома №9 по ул. Калинина. От полученной травмы она скончалась в стационаре.

Следственные органы возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») в отношении сотрудников УК ООО «Централь».