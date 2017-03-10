Шуанъяшань, Китай, 10 марта, 2017, 07:33 — ИА Регнум. В Китае группа из 17 горняков оказалась заблокирована в шахте в провинции Хэйлунцзян после того, как там произошел обвал, сообщает агентство «Синьхуа».

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По данным местных властей, обвалилась одна из шахт компании Longmay Mining Holding Group в городском округе Шуанъяшань. Шахтеры заблокированы в лифте шахты.

Еще 256 человек смогли выбраться из забоя. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Власти Китая в последние годы начали активную борьбу за безопасность на шахтах после того, как участились аварии и обвалы. Ежегодно в Китае гибнут тысячи горняков.

В начале марта 2015 года власти страны заявили о намерении закрыть почти 5 тыс. небольших забоев по всей стране.

Также главное государственное управление КНР по контролю за безопасностью на производстве с марта по август 2017 года проведет проверку всех угольных шахт.