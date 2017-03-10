Южно-Сахалинск, 10 марта, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Вице-мэр Южно-Сахалинска Николай Соколов подал в отставку. Чиновника разыскивают 300 ивановских дольщиков, утверждающих, что Соколов и его компаньоны, будучи учредителями ООО «Ивстройинвест», оставили их без денег и жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Skr.su Вице-мэр Южно-Сахалинска Николай Соколов

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После того, как на телевидении города Иваново вышел репортаж о причастности нынешнего южно-сахалинского вице-мэра к скандалу с обманутыми дольщиками, депутаты сахалинской Облдумы направили запросы в прокуратуру, представительные и исполнительные органы власти региона, с требованием прояснить ситуацию.

После этого в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что в отношении Николая Соколова назначена служебная проверка.

Сегодня пресс-служба островной столицы официально сообщила, что вице-мэр «уволился по состоянию здоровья».

«Вице-мэр Южно-Сахалинска Николай Соколов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Основной причиной ухода с поста стало состояние здоровья, которое в последнее время ухудшилось. Решение уйти было принято за 2 недели до широкого обсуждения в СМИ ситуации с ивановскими дольщиками», — сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Николай Соколов был назначен вице-мэром столицы Сахалинской области в октябре 2016 года.

«Нам было известно, что Соколов является учредителем нескольких строительных компаний. Но свои доли участия в коммерческих организациях он передал в доверительное управление. В этом случае прием на должность вице-мэра был возможен — закон не был нарушен», — сообщили в кадровой службе мэрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 300 ивановских дольщиков в настоящее время вынужденных скитаться по съемным углам, не имея ни денег, ни жилья, разыскивают еще одного высокопоставленного сахалинского чиновника — проректора Сахалинского государственного университета Константина Строкина, который, по их словам, также был одним из учредителей скандального ивановского «Ивстройинвест».