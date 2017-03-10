Сеул, 10 марта, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Импичмент южнокорейского президента Пак Кын Хе утверждён Конституционным судом страны, передаёт телеканал YTN.

Korea.net Президент Пак Кын Хе

Свои голоса в пользу импичмента отдали все восемь судей. Решение суда прозвучало утром 10 марта в прямом эфире южнокорейского телевидения.

У Южной Кореи есть 60 дней для проведения досрочных выборов нового президента. Если бы не произошло импичмента Пак Кын Хе, очередные выборы состоялись бы в декабре 2017 года.

После импичмента Пак Кын Хе окончательно отстранена от дел.

Напомним, импичмент президенту был инициирован на фоне коррупционного скандала вокруг Пак Кын Хе и её подруги Цой Сун Силь, сумевшей получить доступ к государственным документам и влиявшей на политику страны. За импичмент южнокорейский парламент проголосовал к декабре 2016 года.

После этого главу государства частично отстранили от дел. Обязанности президента на переходное время были возложены на премьер-министра республики Хвана Геана.

Стоит отметить, что Цой Сун Силь — дочь лидера корейского религиозного культа Цой Тхэ Мина. Этот человек был духовным наставником отца Пак Кын Хе. Он основал в Южной Корее церковь «Ёнсегё», исповедующую смесь христианства и традиционного корейского шаманизма.