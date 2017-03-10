* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 10 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Российская Федерация не будет участвовать во встрече 68 стран-участниц коалиции, созданной для борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает РИА Новости, заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер.

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«Россия не будет принимать участие во встрече, — отметил Тонер. — Они не часть коалиции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа пригласила представителей более 60 государств международных организаций на конференцию, посвященную обсуждению усилий по борьбе с террористами в Сирии.

Мероприятие пройдёт в Вашингтоне с 22 по 23 марта 2017 г. Председательствовать на конференции должен государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

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