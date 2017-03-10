Пекин, 10 марта, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Китай осуждает все формы кибератак и призывает США прекратить прослушку, наблюдение, слежку и кибератаки против Китая и любых других стран, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан на рядовой пресс-конференции 10 марта, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Eff.org Прослушка

Портал WikiLeaks опубликовал во вторник почти 9 000 документов, обличающих хакерскую деятельность ЦРУ, что является самой крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг управления.

Согласно выложенной информации, ЦРУ обладает командой в более чем 5 000 хакеров, которые произвели в общей сложности порядка 1 000 вирусных и иных атак в целях перехвата контроля за целевой электроникой.

ЦРУ использует хакерский инструмент для добывания личной информации, прослушивания телефонных разговоров и вторжения в частную жизнь. К примеру, «умные» телевизоры Samsung могут передавать сигнал хакерам посредством встроенного микрофона.

На следующий день после утечки ЦРУ начала расследовать её обстоятельства. Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер отказался при этом подтвердить или опровергнуть достоверность изложенной в документах информации, однако подчеркнул, что сама утечка «вызывает серьезную озабоченность», передает китайское издание.

«Китай будет твердо стоять на защите своей кибербезопасности» — подчеркнул Гэн, добавляя, что случившееся лишь усилит международное взаимодействие в вопросе выработки приемлемых для всего мира правил поведения в киберпространстве.

ИА REGNUM напоминает, что 1 марта текущего года Китай выпустил свою первую стратегию киберсотрудничества, целью которой является строительство общего будущего для всего мира в рамках виртуального пространства, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве, защите суверенитета, национальных интересов и мира.