Брюссель, 10 марта, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза не смогли договориться о принятии итогового документа саммита в Брюсселе. Документ не получил единогласной поддержки по причинам, не относящимся к теме встречи, сообщил официальный представитель главы Евросовета Пребен Ааманн.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

В непринятом документе речь идёт, в частности, о намерении стран ЕС к июню 2017 года согласовать новую директиву «въезд-выезд», которая предусматривает сбор дополнительных данных о гражданах третьих стран при пересечении ими границ Евросоюза. Также лидеры ЕС выражают поддержку евроинтеграции стран Западных Балкан.

Подписать документ отказалась Польша. Руководство страны выступило против переизбрания на должность главы Евросовета бывшего премьер-министра республики Дональда Туска.

Эту должность Туск занял в сентябре 2014 года, ещё будучи действующим главой правительства и лидером правящей в Польше партии «Гражданская платформа». После этого в Польше произошли серьёзные политические изменения, правящей партией стала «Право и справедливость», которой руководит давний политический противник Туска Ярослав Качиньский.

В ходе саммита в Брюсселе Дональд Туск был переизбран председателем Европейского совета. Его кандидатуру поддержали 27 из 28 стран Евросоюза, и только Польша выступила против.

Накануне премьер-министр страны Беата Шилдо заявила, что ни при каких условиях не подпишет итоговый документ саммита.

В свою очередь лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал переназначение Дональда Туска шагом на пути распада европейского блока. По его мнению, широкая поддержка Туска — даже от союзников Варшавы в Центральной Европе — стала результатом давления со стороны правительства Германии.

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