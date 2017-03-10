Пекин, 10 марта, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Китай стал первой страной мира, исследовавшей донный сейсмический профиль Марианской впадины, сообщает 10 марта китайское издание «Жэньминь жибао».

Korabli.eu Научно-исследовательское судно «Tansuo-1»

Китайский донно-океанический сейсмометр собственной разработки (OBS), созданный Институтом геологии и геофизики при Китайской академии наук (IGGCAS), был успешно испытан в Бездне Челленджера, самом глубоком участке Марианской впадины, получив при этом данные с глубины более чем 10 км.

Китай также выполнил задачу по зондированию подводных электромагнитных волн при помощи отечественной аппаратуры, доказав тем самым, что глубоководные исследовательские технологии страны перешагнули глубинный порог в 10 км, передает издание.

15 января 2017 года шеньянская глубоководная экспедиция Китайской академии наук взошла на борт научно-исследовательского судна Tansuo-1 и отправилась от самой южной точки Китая — порта Санья на острове Хайнань — к Марианской впадине в рамках программы глубоководного исследования дна океана и испытания нового высокотехнологичного оборудования.

Команда исследователей поместила более 60 сейсмометров во впадине, 56 из которых были успешно извлечены уже 28 февраля. Максимальная глубина, достигнутая 56 зондами, была заявлена от 10 026−10 027 метров при длине исследования профиля дна в 669 километров.

Эксперты отмечают, что информация, собранная во время экспериментов, является уникальной, сообщает газета.

Напомним, что Китай также проводит исследования морских глубин при помощи глубоководного бурения в Южно-Китайском море. Так, в конце февраля нынешнего года скважина U1499A достигла глубины 3 770 метров ниже уровня моря. Целью исследований является сбор и изучение осадочных пород.