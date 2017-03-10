США, 10 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Власти штата Теннесси сообщили, что штамм вируса H7N9 был обнаружен у птиц на ферме в округе Джайлз на границе с Алабамой, передает Associated Press.

Torange.biz Домашняя птица

В настоящий момент все птицы фермы уничтожены, ведется проверка других предприятий округа.

Ранее Министерство сельского хозяйства США объявило об обнаружении вируса H7N9 у птиц на ферме в округе Линкольн штата Теннесси, которая поставляла продукты для компании Tyson Foods. Все поголовье также было уничтожено.

Напомним, вирус H7N9 является разновидностью «птичьего гриппа», который вызывает массовую гибель птиц и также опасен для человека. В феврале крупная вспышка данного вируса была зафиксирована в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля по 2 марта на территории КНР были зарегистрированы 22 случая заражения опасным вирусом H7N9, четыре из которых закончились летальным исходом. Остальные пациенты, в чьей крови был обнаружен опасный вирус, в данный момент получают медицинскую помощь и идут на поправку.

Ситуацию облегчает тот факт, что штамм H7N9 не передается от человека к человеку, вирус может быть «подхвачен» в результате употребления в пищу зараженной птицы, которая была недостаточно подвергнута термической обработке.

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