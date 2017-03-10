Пекин, 10 марта, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Китай призвал стороны конфликта на севере Мьянмы к отказу от вооруженных столкновений и немедленному прекращению огня в целях поддержания мира и стабильности на границе Китая и Мьянмы, сообщает 9 марта агентство «Синьхуа»

Corto Maltese 1999 Храмы в Пагане, Мьянма

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай предложил свою помощь в урегулировании и размещении более чем 20 тыс. приграничным жителям Мьянмы, которые покинули свои дома в поисках укрытия.

Китай принял действенные меры по поддержанию стабильности в приграничной зоне, заявил Гэн во время своей рядовой пресс-конференции.

Китай поддерживает мир в Мьянме, заявил он, и призвал стороны решать споры посредством мирного диалога.

Напомним, что вооруженные столкновения начались в понедельник, 6 марта в главном городе Лауккай в районе столицы Коканга в северном штате Шан. Ключевыми сторонами конфликта являются развязавшая конфликт Армия национального демократического альянса Мьянмы (состоящая в основном из этнических китайцев) и правительственные войска.